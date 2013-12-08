Глава УПЦ освятил накупольные кресты храма в честь иконы Божией Матери «Печерская»
16:46, 08 декабря 2013Православие
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Посетил монастырское кладбище
7 декабря Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил новое монастырское кладбище Святой Успенской Киево-Печерской лавры, в районе Корчеватое города Киева.
Предстоятель Украинской православной церкви освятил накупольные кресты для храма в честь иконы Божией Матери «Печерская», который ныне строится.
Его Блаженству сослужили: наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Переяслав -Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Львовский и Галицкий Филарет, насельники монастыря в священном сане.
Также Архипастырь отслужил заупокойную литию по почившей братией монастыря.
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