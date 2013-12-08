Верующие Николаева поклонились мощам великомученика Георгия Победоносца

7 декабря в город Николаев прибыла десница и икона святого великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон. Эти святыни находятся в нашей стране с 30 октября по благословению Святейшего Патриарха Константинополя Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира при содействии Президента Украины Виктора Януковича.

Духовенство во главе с митрополитом Николаевским и Очаковским Питиримом и верующие торжественно встретили великую святыню у кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

После встречи был отслужен молебен.

Митрополит Питирим от имени всех верующих поблагодарил игумена монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия за благодатную возможность поклониться святому великомученику Георгию на Николаевской земле.

Вечером митрополит Питирим в сослужении епископа Вознесенского и Первомайского Алексея и духовенства епархии отправил всенощную.

Сhurch.ua