В Страсбурге начинается строительство храма РПЦ

Представитель Русской православной церкви при Совете Европы, настоятель страсбургского прихода Всех святых игумен Филипп (Рябых) совершил в субботу молебен о начале строительства в Страсбурге храма и культурного центра РПЦ и освятил поклонный крест на участке, выделенном городом под храм на улице Буссанго, на берегу впадающего в Рейн канала Марн, рядом с европейскими международными институтами, сообщает РИА Новости.

Игумен Филипп окропил святой водой выделенный под храм участок по периметру, строительную технику и распятие высотой 2,5 метра из итальянского каррарского мрамора, перед которым верующие смогут молиться о возведении храма и которое останется напротив церкви и после окончания работ - как "знак Божьего благословения".

"Это исторический момент. Никогда прежде в Страсбурге не было православного храма, построенного по всем правилам православной архитектуры. Мы сегодня освящаем крест - и в понедельник уже начнутся строительные работы (рытье котлована). Мы очень благодарны властям города за возможность построить храм. И сегодняшний дождь - это как будто небеса нас окропили святой водой", - сказал игумен Филипп.

Он выразил признательность архитекторам и жертвователям, отметив, что "стройка нуждается в щедрых благотворителях, и средства есть только на начальный этап строительства".

Сотрудник постоянного представительства Святого Престола при Совете Европы Игнацио Чефалиа считает строительство русского храма в Страсбурге, подавляющее большинство верующих которого католики, очень позитивным событием, потому что православные несут традиционные христианские ценности и помогут их сохранению в Европе. "Да, история нас разделила, но вера у нас одна - христианство. И наша миссия сегодня - принести в мир свет этой веры, дать людям надежду и радость, а это и есть Христос", - сказал представитель Ватикана.

Представитель Московского патриархата при СЕ отметил, что православный храм в Страсбурге необходим быстро растущей общине христиан из Белоруссии, России, Украины, Молдавии и других стран, вот уже десять лет ютящейся в бывшем гараже, переоборудованном для проведения богослужений. "Этот храм будет свидетельствовать о живой вере и укреплять позиции христианства на европейском континенте", - убежден священнослужитель.

Эскизный проект будущего храма в русском стиле и приходского центра создан петербургским архитектором Юрием Кирсом. Прототипом стал храм святителя Николая на острове Валаам. Александр Дюма-отец, посещая святыни севера России во второй половине 19 века, назвал эту церковь "истинным сокровищем, как по искусству, так и по богатству".

Высота русского храма в Страсбурге будет 42 метра, длина - 30 метров, ширина - 15 метров. Он сможет вместить 300 человек.

В приходском центре разместятся, в частности, представительство РПЦ при Совете Европы, библиотека, классы для занятий приходской школы и конференц-зал.

Храм будет возведен на живописном берегу канала Марн. В непосредственной близости расположены центральный парк города "Оранжери" и европейские международные институты - Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Европейский парламент.