В Петрозаводске освятили восстановленную церковь св. вмц. Екатерины

6 декабря по благословению Митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила благочинный Центрального округа, настоятель Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Иоанн Тереняк совершил чин малого освящения восстановленной после пожара церкви во имя вмц. Екатерины г. Петрозаводска, сообщает сайт Петрозаводской и Карельской епархии.

Построенный в 1877-м деревянный Екатерининский храм пострадал от пожара в мае 2012 года. Как установило следствие, причиной пожара стал поджог.

По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Андрей Верещагин от имени прихода вручил активным участникам богоугодного дела возрождения церкви благодарственные письма и посвященный восстановлению храма фотоальбом.

Великое освящение храма будет совершено после окончательного завершения работ по благоустройству прихрамовой территории и восстановлению пострадавшего от влаги и холода иконостаса.

Пока же прихожане радуются долгожданному событию освящения храма, и колокола Екатерининского храма возвестили петрозаводчанам об окончании первого и самого трудного этапа возрождения церкви.