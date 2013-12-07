Сегодня православные чтят память преподобного Меркурия Печерского

Сегодня Православная Церковь чтит память преподобного Меркурия Печерского.

Как рассказал "УНИАН-Религии" наместник Киево-Печерской лавры Митрополит Павел (Лебедь), преподобный Меркурий Постник был насельником монастыря в XIV в.

Об этом святом известно только то, что он был близким товарищем преподобного Паисия, с которым жил в одной келии. Cвятые были похоронены вместе, их мощи покоятся в Дальних пещерах.

«Преподобный Меркурий был назван Постником, согласно его способу монастырского спасения. О его жизни мы знаем мало, но он прославлен у Бога и имеет ходатайство и величайшую милость молить Господа о нас грешных. Не жалея сил раз в неделю вкушая пищу, несколько раз в неделю принимая воду, тысячи коленнопреклонных молитв – ни что не вредило его здоровью. Господь наставлял преподобного на тот спасительный путь, который был необходим для него», - отметил в комментарии "УНИАН-Религии" Митрополит Павел.

Владыка пожелал, “пусть по молитвам преподобного Меркурия Постника Господь ниспошлет людям Cвою милость и все, что необходимо для спасения».