Сегодня в Екатеринбурге лазерное шоу воссоздаст взорванный Екатерининский собор

Сегодня, 7 декабря, в день памяти святой покровительницы Екатеринбурга - св. вмч. Екатерины, в Историческом сквере города лазерное шоу на несколько часов воссоздаст Екатерининский собор. Жители и гости города увидят храм таким, каким он был во время основания Екатеринбурга.

«Лазерная инсталляция храма святой великомученицы Екатерины в день её памяти воссоздаст контуры собора, взорванного большевиками на площади Труда в 30-е годы. Храм-колокольня Большой Златоуст поддержит световое шоу праздничным колокольным звоном», - сообщили в Екатеринбургской епархии.

Храм будет спроецирован на здании Минфина Свердловской области, шоу начнется в 19.00 и продлится три часа.

В праздник святой покровительницы Екатеринбурга божественная литургия пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе. Отсюда в 11.00 отправится крестных ход до Храма-на-Крови.

Рravmir