Памятник Александру Невскому открыли в монастыре, где умер князь

Памятник князю Александру Невскому открыли и святили в пятницу в Феодоровском монастыре Нижегородской области, где в 1263 году возвращаясь из Орды скончался князь, перед смертью приняв монашество, сообщает РИА Новости.

В кафедральном Феодоровском соборе на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря состоялось тожественное богослужение в честь 750-летия кончины святого Александра Невского, после этого был освящен памятник.

В торжественной службе приняли участи четыре архиерея РПЦ - епископы Городецкий и Ветлужский Августин, Выксунский и Павловский Варнава, Лысковский и Лукояновский Силуан, Рузаевский Илия и митрополит Нижегородский и Арзамаский Георгий.

Памятник Александру Невскому в Городецком монастыре — единственный памятник в России, который изображает Александра Невского в схиме, как монаха. Автор памятника - скульптор Петр Добаев.