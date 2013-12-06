Верующие Одессы встретили десницу святого великомученика Георгия Победоносца

5 декабря в жизни православной Одессы произошло знаменательное событие: в город прибыла десница святого великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон, которая с 30 октября по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича находится в Украине, сообщает сайт Одесской епархии.

Ковчег с десницей святого у Свято-Успенского Одесского кафедрального собора под колокольный звон торжественно встречали Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский вместе с викарными епископами Аркадием и Диодором, городским духовенством и многочисленными верующими.

Затем был отслужен праздничный молебен, после которого митрополит Агафангел взошел с ковчегом на солею и оттуда благословил десницей святого великомученика тысячи одесситов, прибывших в собор, чтобы благоговейно помолиться перед этой святыней.

В своем архипастырском слове Владыка поздравил всех верующих с этим историческим событием, подчеркнув, что впервые десница святого прибыла в пределы Украины, чтобы все желающие могли попросить перед ней помощи великомученика Георгия Победоносца: "На Руси святой почитался издавна. Сын крестителя Руси святого великого князя Владимира князь Ярослав Мудрый был крещен с именем Георгий. В начале ХI в. Князь Ярослав (Георгий) построил в Киеве возле Софийского собора каменный мужской монастырь в честь своего небесного покровителя — святого великомученика Георгия Победоносца. Почитание святого достигло особого положения в первой половине XVI века, как отражение героического духа эпохи возвышения и укрепления великокняжеской Москвы, которая все глубже проникалась идеей особого небесного покровительства со стороны прославленного великомученика, постепенно и превратившегося на Руси в символ несокрушимой победоносности самого Православия, а отсюда – и православной государственности как таковой.

Думается, не случайно, что эта великая святыня православного мира пребывает на Украине в наше смутное время, когда определенные силы пытаются ввергнуть страну в пучину экономического хаоса и политического экстремизма. Мы верим, что святой великомученик Георгий Победоносец поможет всем нам сохранить гражданский мир и согласие, вернув политические процессы в русло конструктивных переговоров, а не ультиматумов и силовых акций.

Призываю всех не поддаваться на разного рода политические провокации, а проводить свою жизнь, как и подобает православным людям, во всяком благочестии и чистоте, вознося от всего сердца молитвы о «умирении злых сердец», о «богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея». Мы верим, что Господь по молитвам Пречистой и святого великомученика Георгия Победоносца вразумит всех, кто пытается дестабилизировать политическую и экономическую обстановку в нашей многострадальной Украине.

В завершение хочу сердечно поблагодарить и отца наместника святогорского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия, который дал нам возможность помолиться перед этой святыней, бережно хранящейся в его обители на протяжении многих веков. Теперь и у всех православных одесситов есть возможность припасть к деснице святого великомученика и испросить у него помощи и заступления".

В своем ответном слове архимандрит Алексий тепло поблагодарил митрополита Агафангела за столь сердечный прием, подчеркнув, что он и братия монастыря будут молиться о Владыке и его пастве.

В соборе святые мощи будут находиться до 9.00 7 декабря.

Все это время у ковчега с десницей святого великомученика Георгия Победоносца будут круглосуточно совершаться молебны с чтением акафиста, и каждый верующий сможет прийти, чтобы помолиться этому святому.