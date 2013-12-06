Греческий митрополит отлучит от Церкви политиков, которые за однополые "браки"

Один из наиболее влиятельных и политически активных греческих православных иерархов Греции предупредил законодателей страны, что они рискуют «подвергаться гневу Божьему и отлучению от Церкви», если они проголосуют за узаконивание однополых партнерств в Греческом государстве, передает британская газета «Guardian».

В письме, критикующем гомосексуализм, митрополит Пирейский Серафим просит заместителя премьер-министра страны Евангелоса Венизелоса не «потворствовать гомосексуальным союзам». «Я умоляю Вас от всего сердца не продолжать двигаться в этом направлении», — написал политику архиерей.

«Вы откажете себе в благословении самого справедливого Бога, чья помощь и защита для нас — повседневная потребность, как для каждого лично, так и для нации, особенно в это критическое для нашей страны время», — подчеркнул в своем послании митрополит Серафим.

На прошлой неделе 57-летний митрополит Серафим, известный в Элладской Православной Церкви своими резкими заявлениями по разным политическим поводам, пригрозил отлучением любому члену парламента Греции, который поддержит гражданские союзы гомосексуальных пар после того, как Европейский Суд по правам человека осудил отказ властей страны легализовать однополые союзы.

«Для отцов Церкви гомосексуализм - самый отвратительный и грязный грех, — написал митрополит Серафим в своем 9-страничном послании, обнародованном на прошлой неделе. — Такие отношения являются оскорблением Бога и человека, противоестественным отклонением»

Между тем, всего лишь несколько дней назад Страсбургский суд постановил, что Афины нарушают Европейскую конвенцию по правам человека. Греция приняла закон, признающий гражданские союзы пар противоположных полов, но остается единственной страной-членом ЕС, кроме Литвы, отказывающейся расширить это право на однополые пары.

Евангелос Венизелос, член социалистической партии Пасок, входящей в коалицию, в которой доминируют консерваторы, пообещал добиться принятия законодательства, признающего однополые партнерства после того, как консерваторы отказались поддержать соответствующие поправки в антирасистский законопроект, внесенный в греческий парламент.

Священный Синод Элладской Церкви объявил, что соберется в ближайшее время, чтобы обсудить проблему принятия закона, легализующего партнерства содомитов . «Наша точка зрения известна, — сказал представитель Синода отец Тимофей. — Мы против таких вещей». Ожидается, что Синод также показательно рассмотрит дела нескольких клириков, обвиняемых в гомосексуальном поведении.

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