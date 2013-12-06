В Киево-Печерском заповеднике продолжаются Могилянские чтения, посвященные реставрации

5-6 декабря в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике проходит ХVIIІ Международная научная конференция "Могилянские чтения". Как сообщает сайт заповедника этом году конференция посвящена теме "Сохранение историко-культурного наследия: реставраторы и реставрация - судьба памятников и людей".

Конференцию торжественно открыла заместитель генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Валентина Колпакова.

С приветствиями к участникам конференции обратились:

от имени управляющего делами Украинской Православной Церкви, первого викария Киевской Митрополии, ректора Киевской Духовной Академии и Семинарии, архиепископа Бориспольского Антония приветствие огласил первый проректор Киевской Духовной Академии и Семинарии, протоиерей Сергий Ющик

заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры иколай Пархоменко.

В начале пленарного заседания состоялась презентациея видеофильма о восстановлении архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры, а также об исследователях и реставраторов памятников архитектуры и предметов музейной коллекции Национального Киево-Печерского заповедника.

На пленарном заседании выступили: заместитель директора Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины, кандидат архитектуры В.В.Вечерський , заместитель директора Калужского областного художественного музея, кандидат искусствоведения В.Г.Пуцко, директор Института "УкрНИИпроектреставрация" О.А.Рутковськая, главный художник-реставратор корпорации "Укрреставрация" И.П.Дорофиенко, кандидат искусствоведения А.Ю.Кондратюк, директор государственного историко-архитектурного заповедника в г. Святогорске В.М.Дедов, кандадат исторических наук О.А. Крайняя.

Во время пленарного заседания состоялись презентации:

второго тома книги Сергея Белоконя «Массовый террор как средство государственного управления в СССР 1917-1941 гг», которую представил автор

книги воспоминаний выдающегося украинского искусствоведа и памятниковеда Павла Жолтовского, которую представил издатель, кандидат философских наук Александр Савчук.

Завершилось пленарное заседание минутой молчания в память о выдающемся исследователе «Софии Киевской» Ирме Тоцкой, которая несколько дней назад ушла из жизни.

Во второй половине дня работа конференции проходила в 5 секционных заседаниях.

Во время конференции работает книжная выставка из фондов Национальной исторической библиотеки Украины (в зале старопечатной, редкой и ценной книги библиотеки).