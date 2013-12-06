Приветствие участникам ХVIII Международных Могилянских чтений

Организаторам, участникам и гостям ХVIII Международных Могилянских чтений

Глубокоуважаемый Любомир Павлович!

Дорогие организаторы, участники и гости научного форума!

Позвольте поздравить Вас с открытием восемнадцатых Международных Могилянских чтений.

В нынешнем году конференция посвящена вопросам сохранения историко-культурного наследия. Особое внимание планируется уделить выдающимся реставраторам и современным проблемам реставрации памятников истории и культуры.

Глубоко символично, что эта крайне важная тема вынесена для обсуждения в юбилейный год 1025-летия Крещения Киевской Руси. Празднование этого великого юбилея состоялось в Киеве как на церковном, так и на государственном уровне. И сегодня, в рамках научного форума, нам следует задуматься над будущими формами сотрудничества между Церковью и государственными учреждениями в деле сохранения нашего общего историко-культурного наследия. Сохраняя и приумножая достижения отечественной христианской культуры, мы продолжаем миссию святого князя Владимира, который приобщил наших предков к высоким образцам тогдашней культуры.

В этом юбилейном году Киевская духовная академия совместно с Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником осуществила издание сборника житий святого князя Владимира, созданных в украинском землях в раннемодерное время. Это издание стало нашим общим вкладом в достойное почитание памяти Крестителя Руси. Сегодня мы обсуждаем с руководством заповедника возможность реализации и других совместных проектов.

Могилянские чтения традиционно собирают в стенах Киево-Печерской Лавры историков, философов, искусствоведов, археологов, специалистов в области музейного дела как из Украины, так и из других государств. Активное участие в работе конференции принимают и представители Киевской духовной академии. Уже традиционно мы приглашаем участников конференции в Академию для проведения одной из тематических секций.

Желаю организаторам , участникам и гостям конференции вдохновения и благословенных успехов.

Антоний

Митрополит Бориспольский и Броварской,

Ректор Киевской Духовной Академии и Семинарии,

Управляющий делами Украинской Православной Церкви