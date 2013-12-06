В лавре молитвенно отметили 22-ю годовщину создания Вооруженных Сил Украины

6 декабря, в 22-ю годовщину создания Вооруженных Сил Украины, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры была совершена Божественная литургия.

Возглавил богослужение председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в сослужении военного духовенства Украинской Православной Церкви.

За богослужением молился Министр обороны Украины Павел Лебедев, Начальник Генерального штаба -Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал -полковник Владимир Замана, члены Коллегии Министерства обороны Украины, а также более 500 военнослужащих: генералов, офицеров, курсантов, лицеистов и солдат Киевского гарнизона.

Обращаясь к собравшимся со словом наставления, митрополит Августин поздравил всех с днем памяти святого благоверного князя Александра Невского и Днем Вооруженных Сил Украины . Желая воинам быть достойными продолжателями традиций славных защитников Отечества, Высокопреосвященнейший владыка отметил глубокую символическую связь с тем, что именно в этот день, когда Церковь чтит святого воина, в 1991 году были созданы Вооруженные Силы независимой Украины.

Пресс-служба Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины