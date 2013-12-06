Пресс-секретарь УПЦ: Церковь может стать посредником, если стороны конфликта готовы

РиСУ

Георгий Коваленко, глава Синодального информационно — просветительског о отдела Украинской Православной Церкви, в интервью Risu рассказал о роли Церкви в нынешней политической ситуации в Украине.

- Отец Георгий, позавчера Юрий Луценко предложил Церквям помочь разрешить кризис в государстве и быть посредниками между властью и протестующими. Как относится к этому УПЦ (МП)?

- То, что происходит в Украине, — это политическая борьба. И не стоит ее превращать в священную войну. Что касается предложения Луценко, то Церковь , конечно , может быть посредником, если все стороны конфликта признают авторитет Церкви и готовы к Ней прислушиваться. Но не будет ли это означать, что Церковь берет на себя государственные или политические функции? Мне кажется, что Церковь может быть местом переговоров, или гарантом искренности договоренностей. А договариваться должны политики, потому вопросы, стоящие на повестке дня, лежат в плоскости политической, экономической и геополитической. Но никак не религиозной.

- Видите ли Вы лично пути решения конфликта между властью и народом?

- Я бы не проводил такого раздела. Так как представители власти — это также народ. И народ, согласно Конституции, является носителем власти.

А Церковь в сложившейся ситуации напомнила всем слова Спасителя о том , что «Царство, разделившееся само в себе, опустеет, и город или дом, разделившийся в себе, не устоит».

Что касается путей решения конфликта, то они могут быть разными. Лично мне ближе искренний диалог и поиск путей к единству и согласию. И совершенно неприемлем для меня путь силового противостояния.

Но, к сожалению, а может и к счастью, мы не являемся советниками ни власти, ни оппозиции. И поэтому все зависит от их достоинств и ответственности.

- На пятницу, 6 декабря, анонсирован «крестный ход против» Евросодома»», на который собираются возле Киево — Печерской Лавры. Вы знаете, кто инициировал это мероприятие? Или УПЦ (МП) причастна к нему?

- Это не является мероприятием Украинской Православной Церкви. Обычно подобные ходы организуются представителями т.н. « политического православия», которое было официально осуждено нашей Церковью еще в 2007 году. Церковь и тогда, и сейчас призвала не вносить политику в церковную ограду и просит не использовать церковные символы и лозунги в политической борьбе.

Поэтому Украинская Православная Церковь не благословляла ни шествия «против» Майдана, ни храмы -палатки на Майдане «за». При этом Церковь не делит людей по их политическим взглядам или геополитическим предпочтениям.

- Не могут ли такие акции еще дальше углублять раскол в Украине?

- Украинская Православная Церковь делает все, чтобы раскол в нашем обществе не углублялся. К сожалению, этого нельзя сказать о политиках и политических движениях.

- По Киеву ходят слухи, даже просочившиеся в медиа, о том, что якобы на территории Лавры нашли приют те, кого в народе называют «титушкамы». Якобы их привезли из восточных областей Украины для участия в » антиМайдане». Как Вы можете прокомментироват ь эти слухи?

- Это уже не первая попытка переложить все «с больной головы на здоровую». Сначала одна из депутатов говорит, что УПЦ виновна в том, что Президент не подписал Ассоциацию. «Политправославн ые» осуждают священноначалие со своей стороны. А теперь еще вот такая информация… Вот уж действительно, стоящий между баррикадами попадает под перекрестный огонь.

Ворота Лавры и двери храмов в Лавре открыты целый день для всех. И мы не спрашиваем у людей, из какого региона они прибыли, или какую политическую силу поддерживают. А люди, как правило, оставляют свои политические дела за воротами храма и приходят в Лавру молиться. И масок, кстати, на лицо не надевают.

- Что плохого и хорошего, по Вашему мнению, принесет Украине вхождение в Таможенный Союз? И что плохого и хорошего, по Вашему мнению, принесет Украине вхождение в Евросоюз?

- Я сознательно объединяю эти вопросы в один: ответ для меня в Священном Писании. А Писание говорит: «Если возможно для вас, будьте в мире со всеми». И сам Господь говорит: «Отдайте кесарю кесарево, а Божие — Богу». Вопрос о геополитических союзах лежит в области кесаревой, и поэтому в решении этих вопросов мы надеемся на специалистов по экономике, политике или геополитике, которым доверяем и за которых голосуем на выборах. У меня, конечно, есть свое мнение, но в нашем чрезмерно политизированном обществе, мне кажется, священнослужител ям собственные политические взгляды лучше выражать только в кабинке для тайного голосования. Чтобы политика не мешала проповеди. Потому что мы служители того Царства, которое « не от мира сего».