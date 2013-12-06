Мощи святого Георгия Победоносца - в Одессе

5 декабря в жизни православной Одессы произошло знаменательное событие – в город прибыла десница святого великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон.

Напомним, святыня находится в Украине с 30 октября по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Владимира при содействии Президента Украины Виктора Януковича.

Ковчег с десницей святого у Свято-Успенского кафедрального собора под колокольный звон торжественно встречали митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, вместе с викарными епископами Аркадием и Диодором, городским духовенством и многочисленными верующими.

Затем был отслужен праздничный молебен, после которого митрополит Агафангел взошел с ковчегом на солею и оттуда благословил десницей святого великомученика тысячи одесситов, прибывших в собор, чтобы помолиться перед этой святыней.

Владыка поздравил всех верующих с этим историческим событием, подчеркнув, что впервые десница святого прибыла в пределы Украины, чтобы все желающие могли попросить перед ней помощи великомученика Георгия Победоносца.

«Думается, не случайно, что эта великая святыня православного мира пребывает на Украине в наше смутное время, когда определенные силы пытаются ввергнуть страну в пучину экономического хаоса и политического экстремизма. Мы верим, что святой великомученик Георгий Победоносец поможет всем нам сохранить гражданский мир и согласие, вернув политические процессы в русло конструктивных переговоров, а не ультиматумов и силовых акций», – подчеркнул митрополит Агафангел.

Архипастырь призывал всех не поддаваться на разного рода политические провокации, а проводить свою жизнь, как и подобает православным людям, во всяком благочестии и чистоте, вознося от всего сердца молитвы о «умирении злых сердец», о «богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея». «Мы верим, что Господь по молитвам Пречистой и святого великомученика Георгия Победоносца вразумит всех, кто пытается дестабилизировать политическую и экономическую обстановку в нашей многострадальной Украине», - отметил владыка.

Он также подчеркнул, что приложиться к святыне смогут жители самых отдаленных районов области – для этого силами местных администраций и органов самоуправления будут выделены транспортные средства, которые доставят паломников в Одессу.

В завершение митрополит Агафангел поблагодарил отца наместника святогорского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия, который дал нам возможность помолиться перед этой святыней, бережно хранящейся в его обители на протяжении многих веков. «Теперь и у всех православных одесситов есть возможность припасть к деснице святого великомученика и испросить у него помощи и заступления», – отметил он.

В своем ответном слове архимандрит Алексий тепло поблагодарил митрополита Агафангела за столь сердечный прием, подчеркнув, что он и братия монастыря будут молиться о владыке и его пастве.

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Напомним, что в соборе святые мощи будут находиться до 9.00 7 декабря.

Все это время у ковчега с десницей святого великомученика Георгия Победоносца будут круглосуточно совершаться молебны с чтением акафиста, и каждый верующий сможет прийти, чтобы помолиться этому святому.

Православная Одесса