В Кременчуге появилась улица в честь преподобного Ионы Киевского

Сразу две улицы в городе Кременчуге (Полтавская область) были переименованы в улицу Ионинскую. Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии 26 ноября.

Известно, что преподобный Иона (в миру — Иоанн Мирошниченко) родился в пригороде Кременчуга, Крюкове, в бедной семье крестьян. Отсюда отбыл в Саров к преподобному Серафиму, у которого прожил на послушании 8 лет. Затем в его жизни была Брянская Белобережская пустынь, где он принял монашеский постриг и откуда пришел в Киев. А уже в Киеве основал знаменитый Троицкий монастырь и прославился строгой иноческой жизнью и многими чудесами.

Жители Кременчуга хранят память о своем знаменитом, святом земляке. А идея назвать в честь него улицу родилась еще в 2007 году. Тогда с такой инициативой выступили в городской прессе сотрудники Кременчугского краеведческого музея. Их поддержали местные энтузиасты, а также духовенство Киевского Троицкого Ионинского монастыря, но процесс в силу различных причин двигался не быстро.

Долго искали, какую улицу можно назвать именем преподобного. В результате были переименованы Штабная и Логинова. Для такого решения было два соображения. Во-первых, это не повлекло никаких материальных затрат для города — по этим улицам не прописан ни один человек, не зарегистрировано ни одного предприятия или организации. А во-вторых, именно здесь планируется строительство главного храма Кременчугской епархии — кафедрального собора во имя апостола Андрея Первозванного. Таким образом, адрес собора будет: улица Ионинская, 1.

В связи с переименованием братия Киевского Троицкого Ионинского монастыря выразила намерение изготовить мемориальный знак в честь преподобного Ионы Киевского, чтобы установить на Ионинской улице — пока что единственной в Украине.

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