Вышла новая книга известного православного священника и блоггера

Новая книга отца Александра Авдюгина «А настоятель молится…» рассказывает о вере, о людях и интересных случаях, через которые раскрывается то доброе, что есть в каждом человеке. В свойственном ему стиле автор пишет легко о сложных, на первый взгляд, вещах.

«О чем вы прочтете на страницах этого издания? Трудно ответить на этот вопрос. Мне просто хочется, чтобы читатель увидел красоту человеческую и утвердился в том, что миром правит доброта главного творения Божия — нас с вами, — пишет автор в предисловии.

На страницах этого сборника не будет категоричных призывов поститься, молиться и слушать радио «Радонеж». Не будет потому, что любая вера, навязанная силой, есть вера неверная. Я просто пытаюсь рассказать и показать, что полнота человеческой личности может раскрыться только тогда, когда в тебе, читатель, состоится симфония твоего внутреннего и внешнего «я», когда мы прекратим говорить одно, думать другое, а делать третье. Прийти к этой симфонии собственной личности только через экономические и нравственные подвиги и решения невозможно. Здесь Господь необходим и вера. Та вера, без которой предки наши свою жизнь не мыслили.

Герои и события этих рассказов, заметок и этюдов живут рядом с нами. Они — это вы, а вы — это они. Просто за суетой земной, которой по умолчанию правит лукавый, мы часто не видим ни тростинки, сквозь асфальт пробивающейся, ни слезы на щеке ребенка…»

Православие в Украине