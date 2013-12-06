В Москве открылся Первый съезд казачьих духовников

5 декабря 2013 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в открытии Первого большого съезда казачьих духовников «Православие - духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения».

Организатором мероприятия выступил Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

Съезд открыл митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

К собравшимся с Первосвятительским словом обратился Предстоятель Русской православной церкви.

Митрополит Ставропольский Кирилл прочитал доклад по основной теме съезда «Православие — духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения».

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий зачитал приветствие Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

На первом пленарном заседании с докладами, в частности, выступили:

митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий — «Духовно-нравственные ценности казачества и их идентификация в образовательном пространстве: опыт Ростовской митрополии»;

архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука — «Пастырское окормление казаков в Украине»;

атаман Кубанского казачьего войска Н.А. Долуда — «Опыт работы Кубанского казачьего войска по сохранению и развитию духовно-нравственных традиций казачества»;

архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил — «Сохранение духовных традиций казачества за рубежом»;

заместитель председателя Синодального информационного отдела И.В. Мещан — «Роль СМИ в духовно-нравственном развитии казачества».

В работе съезда принимают участие архиереи РПЦ, члены Совета при Президенте РФ по делам казачества, священнослужители, окормляющие казачьи общества и общественные организации казачества в России и за рубежом, духовники, директора, педагоги и учащиеся казачьих кадетских корпусов, атаманы казачьих обществ и общественных объединений казачества, учащиеся духовных семинарий, а также делегаты из Украины и Белоруссии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси