Митрополит Владимир наградил насельников Киево - Печерской Лавры
19:36, 05 декабря 2013Православие
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Награждение в Феофании
4 декабря Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в Свято-Печерском монастыре в Феофании принял братию Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во главе с наместником митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.
Блаженнейший Митрополит Владимир за усердное служение Святой Церкви удостоил ряд насельников обители высоких богослужебных наград.
В свою очередь монахи поздравили священноархимандрита Лавры с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и пожелали Его Блаженству доброго здоровья и многих лет жизни.
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