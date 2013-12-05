В пятую годовщину со дня кончины Патриарха Алексия II Предстоятель РПЦ совершил панихиду

5 декабря 2013 года, в пятую годовщину со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду у гробницы пятнадцатого Предстоятеля Русской Церкви в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора г. Москвы.

Перед началом заупокойного богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с кратким словом:

Сегодня мы отмечаем пятую годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия. Пять лет — это некая дата, которая полагается в основу измерения всех юбилеев, потому что юбилей — это дата, кратная пяти; и можно сказать, что это самый малый, но уже юбилей со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия. Поэтому сегодня мы особенным образом вспоминаем то, что совершилось пять лет назад, и через это воспоминание простираемся ко всему периоду истории нашей Церкви, когда Святейший Алексий был ее Предстоятелем.



Это было особое время — время крутого перелома в жизни страны и значительных перемен в жизни нашей Церкви. Большинство людей, которые здесь присутствуют, хорошо все это помнят и знают, с какими огромными трудностями пришлось справляться и стране, и Церкви. Именно в это время преобразовывались церковно-государственные отношения, и та тяжелая зависимость Церкви от государства, которая лишала Церковь возможности свободно устроять свою внутреннюю и внешнюю жизнь, свою внутреннюю и внешнюю деятельность, сошла на нет. Перед епископатом, духовенством, перед всем верующим народом открылись возможности и строить по-новому отношения с государством, и развивать внутреннюю жизнь в соответствии с каноническими нормами и пастырскими требованиями времени.



Трудясь бок о бок со Святейшим Патриархом, я был свидетелем и радостей, которыми наполнялось его сердце, и опасений и скорбей, которые он претерпевал, потому что это были не личные радости и скорби, а радости и скорби всей Церкви. То время требовало особой осторожности, особой взвешенности в поступках и в словах, особенно в самом начале Патриаршего пути Святейшего Алексия, когда в стране произошло нечто, напоминающее революцию, — коренная перемена всего строя, смена всех элит, смена философии жизни. Тогда каждый шаг, который предпринимало Священноначалие, был связан с большими рисками. С одной стороны, эти шаги открывали новые возможности для Церкви; с другой, они сопровождались большими опасностями.



По милости Божией Церковь достойно прошла то время, и было сделано все, что можно было сделать для того, чтобы укрепить ее положение в государстве и обществе, чтобы начать развивать все стороны церковной жизни, восстанавливать и строить новые храмы, возрождать монашескую жизнь, систему богословского и религиозного образования, совершать дела благотворительности, развивать взаимодействие с Вооруженными силами, попечение о тех, кто учится в вузах, и другие важные сферы церковной жизни.



За этот период времени, когда Святейший был во главе Церкви, было канонизовано множество новомучеников и исповедников, святых угодников Божиих, и это придавало тем трудным годам особенно радостное духовное измерение, потому что канонизация святых — это всегда слава Церкви, это прославление христианского образа жизни, это прославление идеала человеческого бытия.



Мы вспоминаем сегодня жизнь и труды Святейшего Патриарха Алексия с благодарностью. В течение всех этих пяти лет мы бережно сохраняем память о нем и молимся, чтобы Господь, простив его грехи, ибо несть человек, иже жив будет и не согрешит, принял его в Свои небесные обители и сотворил вечную и молитвенную о нем память в сердцах наших. Мы будем продолжать помнить Святейшего и молиться об упокоении его души и с его именем связывать те добрые преобразования, которые на многие годы определили последующее развитие жизни нашей Церкви.

Всех вас благодарю, что вы в этот день собрались у могилы Святейшего Патриарха, чтобы вознести о нем заупокойную молитву. Храни вас Господь».