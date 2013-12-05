Управляющий делами УПЦ: Сегодня важно сохранить единство украинского народа

Управляющий делами Украинской Православной Церкви Митрополит Антоний (Паканич) считает, что украинцам, которые сегодня ведут политическую борьбу, в принятии тех или иных решений может помочь их собственный голос совести и трезвая оценка ситуации. Об этом владыка сказал в интервью «УНИАН-Религии».

«Каких бы убеждений не придерживался человек, совесть всегда ясно подскажет ему, что можно делать, а что недопустимо. Главное, прислушиваться к голосу совести, и, принимая решения, не заглушать его в себе. Прежде чем предпринимать какие-то действия, нужно спокойно и трезво оценить ситуацию. Если мы называем себя христианами, то отстаивая свою гражданскую позицию, мы не можем забывать о Божественных заповедях и должны руководствоваться ними в своих действиях», - отметил Митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Церковь сегодня считает крайне важным сохранить единство украинского народа и целостность государства.

«Это еще одна аксиома, с которой, я думаю, согласятся все патриоты нашей Родины», - сказал Митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что Церковь осуждает только те политические идеологии, которые базируются на атеистическом мировоззрении или предполагают насильственные методы захвата власти. При этом проведение гражданских акций неповиновения Церковь допускает только в случае запрета свободы вероисповедания, но и в этом случае акции должны носить мирный характер.

«Политические взгляды – это личное дело каждого человека. Также вполне естественно, что люди являются приверженцами разных экономических теорий. Главное, чтобы декларируемые человеком взгляды не вступали в противоречие с христианским вероучением и моралью, не содержали призывов к насилию и нарушению общественного порядка. Нельзя допускать агрессии и насилия. Это аксиома. Насилие ничем не может быть оправдано», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что приоритетом для христианина всегда должна быть забота о душе.

«Чтобы улучшить свою жизнь, мы сами должны приложить усилия. И каждый должен начать с себя, со своего сердца, со своей души», - сказал владыка.

Он напомнил, что в дни Рождественского поста каждый человек должен внимательно отнестись к своему внутреннему миру.

«Пост – это время, когда христиане избегают развлечений, усиливают молитву, читают Священное Писание, посещают храм. Отказавшись от мясной и молочной пищи человеку легче обуздывать свои желания и уделять внимание духовной жизни. Главная цель поста – работа над душой, внутреннее очищение, разрушение всех тех преград, которые мешают общению с Богом», - подытожил владыка Антоний.

Полный текст интервью читайте на «УНИАН-Религии»: http://religions.unian.net/rus/detail/17326

Как сообщал УНИАН, в Украине массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября, когда правительство решило отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 человек были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полумиллиона человек, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.