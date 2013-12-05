Свято-Введенский приход на Подоле отметил престольный праздник

4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Свято- Введенский приход на Подоле в Киеве отметил престольный праздник, сообщает сайт Киевской Митрополии УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира праздничную Божественную литургию в храме возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Боярский Феодосий, управляющий Северным киевским викариатством. Преосвященному владыке сослужили благочинный Подольского благочиния протоиерей Тимофей Костюченко, настоятель храма протоиерей Петр Мороз и духовенство Киевской епархии.

Во время литургии епископ Феодосий рукоположил в сан диакона выпускника Киевской духовной академии Виктора Чепурного. По окончании богослужения Преосвященный владыка поздравил всех с престольным праздником и произнес проповедь.

Традиционно считается, что Введенская церковь на Подоле унаследовала свое расположение от древней церкви в честь священномученика Власия, которая заменила капище идола Велеса - языческого "покровителя" скотоводства и хозяйства. К кон. XIX в. существовала небольшая деревянная церковь в честь Введения Богородицы во храм, построенная в 1718 году на средства Павла Лесницкого. Церковь была слишком старой, и в конце концов в течение 1882-1885 г.г. был построен кирпичный одно-банный храм с пристроенной колокольней. Сооружение было оформлено в византийском стиле. Строительство осуществлялось за счет благотворительных пожертвований - в частности, известных киевских предпринимателей Федора Терещенко, Михаила Дегтярева, Семена Могилевцева.

В 1935 г. президиум горсовета принял решение закрыть храм и в начале следующего года церковь была разобрана. На том месте построили детский сад (ныне снесен).

Теперь судьбой утраченного храма занимается церковная община в честь благоверного князя Александра Невского. На прежнем месте с августа 1999 года ведутся богослужения во временном храмовом помещении. Совершается возрождение Введенской церкви в ее историческом виде, с двумя приделами. В комплексе предусмотрено приходскую школу, библиотеку, духовно-просветительский центр.