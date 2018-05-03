Управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний: В политической борьбе нужно слушать голос совести

На вопросы "УНИАН-Религии" ответил управляющий делами Украинской Православной Церкви Митрополит Антоний.

Украинцы сегодня по-разному видят будущее страны, отличаются и наши политические взгляды. В обществе возросло напряжение, некоторые говорят об угрозе нарушения целостности государства. Как оценивает ситуацию Украинская Православная Церковь?

Наша Церковь неоднократно подчеркивала, что среди нашей паствы могут быть люди с разными политическими взглядами, и все они должны иметь возможность свободно выражать свою позицию. Потому общественную дискуссию относительно будущего нашей страны мы считаем естественным проявлением гражданского общества. Главное, чтобы эта дискуссия велась в рамках закона.

Во время полемики ни в коем случае нельзя допускать агрессии и насилия. Это аксиома. Насилие ничем не может быть оправдано.

Также ни в коем случае мы не должны допустить распада единого Украинского государства. Это еще одна аксиома, с которой, я думаю, согласятся все патриоты нашей Родины.

Кроме того, для христианина приоритетом всегда должна быть забота о своей душе. Если мы забываем о своей душе, а стремимся лишь к земному благополучию, то это неизбежно приводит к конфликтам и столкновениям.

Нам порой кажется, что для достижения благополучия достаточно лишь примкнуть к тому или иному межгосударственному объединению. Но давайте будем честными: автоматически ничего в стране измениться не может. Прежде всего, мы сами должны приложить усилие, чтобы улучшить свою жизнь. И каждый должен начать с себя, со своего сердца, со своей души.

Вы говорите, что в Украинской Православной Церкви могут быть люди с разными политическими взглядами. Но не получается ли так, что Церковь становится местом для выражения политических воззрений, местом для столкновений?

Политические взгляды – это личное дело каждого человека. Вполне естественно, что разные люди по-разному смотрят на вопросы политического устройства или являются приверженцами разных экономических теорий.

Церковь выступает с прямым осуждением лишь тех политических идеологий, которые базируются на атеистическом мировоззрении или предполагают насильственные методы захвата власти. Но в любом случае, храм не должен становиться местом политической агитации и борьбы. Свои политические взгляды человек должен выражать вне стен храма. Церковь – это дом молитвы, а не место политической борьбы.

Как верующий человек может отстаивать свою позицию?

Конечно, верующий человек может и должен заявлять о своей позиции, о своем отношении к происходящему в стране. Понятно, что миряне могут беспрепятственно участвовать в политическом процессе, баллотироваться в выборные органы власти, вести политическую агитацию, выступать за или против той или иной политической силы. Еще раз повторю, главное, чтобы декларируемые человеком политические взгляды не вступали в противоречие с христианским вероучением и христианской моралью, чтобы исповедуемая им политическая позиция не заключала призывов к насилию и нарушению общественного порядка.

Понятно, что может сложиться и какая-нибудь экстраординарная ситуация, когда государственная власть прямо принуждает человека к действиям, направленным против веры и Церкви. ХХ век полон примеров, когда тоталитарные режимы вели жестокие гонения против Церкви и прямо запрещали исповедовать религиозные взгляды.

Например, в 1960-70-е годы в Албании были запрещены все религии. Сам факт того, что человек придерживается религиозного мировоззрения, считался преступлением. В таких случаях христианская совесть не позволяет человеку повиноваться требованиям государства. И именно в таких случаях Церковь допускает проведение гражданских акций неповиновения, которые должны носить исключительно мирный характер. Но сегодня, конечно же, в нашей стране предпосылок для этого нет. В Украине каждый имеет возможность свободно исповедовать свои религиозные взгляды.

События последних дней показали, что люди легко поддаются на провокации. Одни участвуют в насилии, сознание других открыто для манипуляций как некоторыми отечественными, так и зарубежными СМИ. Как человеку избежать таких опасностей?

Церковь призывает человека быть бдительным. К нам постоянно приходят помыслы, в нашем сердце постоянно рождаются различные желания, мы слышим разные призывы, общество подталкивает нас к тем или иным действиям. Но прежде, чем принять какой-то совет, прежде чем начать реализовывать какое-то свое желание или устремление, человек должен задуматься, насколько это устремление соответствует Божественным заповедям?

И если мы чувствуем, что нас увлекает страсть, что нас привлекает грех, то нужно отказаться от этого желания и начать с ним борьбу. Это касается и любых общественных манипуляций. Прежде чем предпринимать какие-то действия, нужно спокойно и трезво оценить ситуацию. Если мы называем себя христианами, то мы никогда не должны забывать о Божественных заповедях и всегда должны руководствоваться ими в своих действиях.

Да, это очень важный совет. Но сегодня мы видим, что в борьбе за свои взгляды многие забывают о Божественных заповедях и, пожалуй, остаются христианами лишь номинально. Где та грань, которую нельзя пересекать?

Эту грань человеку всегда подсказывает его совесть. Не зря ведь совесть называют голосом Божьим, который звучит в сердце человека. Каких бы убеждений не придерживался человек, совесть всегда ясно подскажет ему, что можно делать, а что недопустимо. Главное, прислушиваться к голосу совести, не заглушать его в себе. Потому и в политической борьбе, принимая решения, нужно не только руководствоваться политической целесообразностью, но и слушать голос совести.

Сегодня мы все чаще слышим, что нужно надеяться на себя, на свои собственные силы. Церковь учит несколько иначе. Сейчас у православных и греко-католиков идет Рождественский пост. Что разрешается Церковью в эти дни, а чего нужно остерегаться?

Сейчас все христиане, и православные, и католики, и протестанты, готовятся к празднику Рождества Христова. Еще с первых веков христианства эта подготовка связана с соблюдением поста. Сегодня принято думать, что пост – это лишь отказ от определенных видов пищи. Но это очень упрощенное понимание поста. Такое понимание фактически превращает пост в диету. На самом деле, пост – это куда более глубокое понятие.

Пост – это время, когда человек должен с особым вниманием отнестись к своему внутреннему миру. Это время, когда необходимо усилить молитву, больше и чаще читать Священное Писание, посещать храм. Отказ от мясной и молочной пищи, который предписывает Православная Церковь в эти дни, является лишь средством, которое позволяет человеку обуздывать свои желания и особое внимание уделить своей духовной жизни.

Во время поста христиане отказываются не только от определенных видов пищи, но и от увеселений, от всего того, что может помешать их духовной сосредоточенности. Главная цель поста – работа над своей душой, внутреннее очищение, разрушение всех тех преград, которые мешают нашему общению с Богом.

Благодарю за интервью, владыко!

Анна Горпинченко – для «УНИАН-Религии»