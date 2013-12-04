Патриарх Кирилл рассказал, что ждет общество, если не воспитывать молодежь

В проповеди, произнесённой в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля, Патриарх Кирилл призвал общество уделять больше внимания воспитанию молодежи.

«Сегодня нередко старшее поколение, в том числе и педагоги в школе, преподаватели и профессора в университетах и институтах сетуют на то, что вот какая ужасная молодежь. А разве они не несут ответственность за молодое поколение? Разве старшее поколение не является наставником младшему поколению?» — сказал патриарх во время праздничной литургии.

«И разве взирая на пример старших, творящих беззаконие, разрушающих семьи, нравственные основы личной, семейной, общественной жизни, молодежь будет другой? Разве смотря фильмы, телевизионные передачи, которые делает старшее поколение, разрушая нравственную основу молодежи, они будут другими? Они будут как самые худшие герои этих фильмов. И так оно и происходит», — констатировал он.

По словам предстоятеля, все старшее поколение, в первую очередь родители и те, кто влияют на умы, — педагоги, журналисты, писатели, продюсеры фильмов — «несут ответственность за формирование молодого поколения».

«Мы удивляемся жестокости в молодежной среде. А как же не быть жестокими, когда главный герой сегодня совершает дела жестокости? Как мы удивляемся, почему молодые люди используют наркотики, уходят из этого мира? А как же мы не удивляемся тому, что весь виртуальный мир, созданный взрослыми, способствует тому, чтобы человек разрывал свою связь с реальностью и уходил из этого мира!» — сказал патриарх.

Правмир