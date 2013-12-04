Участникам Евромайдана оказывают помощь в Михайловском храме УПЦ

Более 300 человек ежедневно получают пищу, ночлег и медицинскую помощь в расположенном рядом с Крещатиком храме в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает «Православие в Украине».

Как отметил настоятель храма, благочинный больничных храмов Киева протоиерей Роман Барановский, Михайловский храм — больничный, поэтому сюда за помощью постоянно обращаются нуждающиеся и бездомные. А сегодня сюда приходят те, кто участвует в политических акциях.

«Евромайдановцы» получают в Михайловском храме при Александровской больнице (Афонское подворье) пищу, а также первичную медицинскую помощь и даже ночлег», — рассказал отец Роман.

К слову, об этом не рассказывают в теленовостях.

«Наш храм расположен ближе всего к Крещатику и Майдану Независимости, поэтому к нам обращаются постоянно. Это больничный храм, и наш долг — помогать всем, кто нуждается в нашей помощи, независимо от конфессии и политических предпочтений, — подчеркнул протоиерей Роман Барановский. — В частности , сегодня в нашем храме получили пищу около 200 человек. Обращаются и те , кому нужна медицинская помощь, и наши сестры милосердия им ее предоставляют. А вчера, 2 декабря, к нам обратились за помощью более 300 человек. Люди садятся прямо у церкви, едят и ночуют у нас».