Украинская Православная Церковь осуждает любые проявления насилия

10:09, 04 декабря 2013
Православие
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Митрополит Антоний

Украинская Православная Церковь осуждает любые проявления насилия.
 
Об этом 2 декабря, в интервью телеканалу «Интер», заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
 
В частности, владыка отметил: «Украинская Православная Церковь против насилия в любом проявлении. Не существует причин, которые бы оправдывали насильственные действия против человека. И будем помнить слова Христа Спасителя о том, что царство, которое разделилось в себе не устоит».
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