Украинская Православная Церковь осуждает любые проявления насилия.

Об этом 2 декабря, в интервью телеканалу «Интер», заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В частности, владыка отметил: «Украинская Православная Церковь против насилия в любом проявлении. Не существует причин, которые бы оправдывали насильственные действия против человека. И будем помнить слова Христа Спасителя о том, что царство, которое разделилось в себе не устоит».