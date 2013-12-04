Сегодня состоится открытие музея Александро-Невской лавры

4 декабря 2013 года состоится пресс-конференция и торжественное открытие музея Александро-Невской лавры. По благословению наместника Лавры епископа Кронштадтского Назария музей открывается выставкой «Non licet vos esse. Не должно вам быть», которая посвящена кампании по изъятию церковных ценностей в 20-е годы XX века.

Приговором «Non licet vos esse. Не должно вам быть» римские императоры лишали первых христиан права на существование. Этим же принципом руководствовалась советская власть в своих гонениях на Церковь, последовательно нараставших, начиная с 1917 года. Выставка, открывающая музей Лавры, посвящена драматичным страницам в истории этих гонений — изъятию церковных ценностей.

Один из наиболее значительных разделов выставки посвящен событиям, происходившим в Александро-Невской лавре. Выставка освещает как трагическую историю изъятия памятников церковного искусства, так и историю возникновения и деятельности братства по защите святынь Лавры.

На выставке представлены редкие документы, газеты и фотографии 1920-х годов; личные вещи, принадлежавшие новомученикам и исповедникам Российским; предметы из фондов музея Лавры и библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии. Будут демонстрироваться кадры хроники 1920-х годов, документальные фильмы, посвященные изъятию церковных ценностей и истории Лавры в XX веке.

Музей Александро-Невской лавры открывается в историческом здании «новой» ризницы, где до революции располагались монастырские библиотека, архив и Древлехранилище — место, где хранились старинные церковные предметы, драгоценные дары от членов императорской фамилии, реликвии, связанные с Домом Романовых. В советское время Древлехранилище, библиотека и архив были полностью разорены.

Организаторами выставки стали Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, культурно-просветительский фонд «Преображение», Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта (г. Шуя).

Выставка «Non licet vos esse. Не должно вам быть» продлится с 4 декабря 2013 года по 12 января 2014 года.

Патриархия.ru