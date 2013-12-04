В канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Предстоятель РПЦ совершил всенощное бдение

3 декабря 2013 года, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

За богослужением пели правый и левый хоры Храма Христа Спасителя (регенты И.Б. Толкачев и С.Н. Соколовская).

Завтра, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси