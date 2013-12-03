В Сретенском храме Заостровья Архангельской епархии произошло чудо

В Сретенском храме Заостровья (Приморский район Архангельской области) чудесным образом обновилась старинная икона святителя Василия Великого. Она была освящена на Афонской горе, в русском Пантелеимоновом монастыре и подарена в благословение прихожанам. Об этом гласит надпись на церковно-славянском языке на обратной стороне образа, сообщает пресс-служба Архангельской епархии

Первыми обновление заметили прихожане, которые следят за чистотой в храме. «После окончания богослужения свет уже выключили, а я, проходя мимо иконы, увидела, что выглядит она по-другому, - рассказала прихожанка Сретенского храма Ольга Добряк. - Облачение святителя Василия Великого стало более ярким, лик просветился, появилась седина на волосах – очень удивительно. Наверное, это нам дано для укрепления веры».

Также жители Заостровья рассказали, что на их памяти обновление иконы совершилось в храме впервые.

«Это проявление Божией благодати, милости, - пояснил клирик Сретенского храма иерей Игорь Горбань. - Часто такое происходит для укрепления в тяжелой духовной ситуации. Чудо может укрепить веру, подбодрить человека, воодушевить, настроить на подвиг, к которому призван каждый христианин. Если икона преобразилась через действие благодати Божией, то человек тем более обязан преображаться духовно. То есть это толчок, импульс, который Господь дает верующим и священникам».

Настоятель храма иерей Дионисий Маринов объяснил это событие как одно из чудес, происходящих в духовной жизни Церкви: «Если где-то происходит чудо, это не значит, что люди там преисполнены святости. Наоборот, благодать Божия преизобилует тогда, когда умножается грех и людям необходима духовная поддержка, духовное обновление, возрождение. Люди должны задуматься о своем внутреннем состоянии, настроиться на правильную духовную жизнь».

Святитель Василий Великий (ок. 330-379), архиепископ Кесарии Каппадокийской, писатель и богослов. Один из трёх Великих Каппадокийских Отцов Церкви наряду со святителями Григорием Нисским и Григорием Богословом. Автор чинопоследования Божественной литургии (Литургия Василия Великого), многочисленных проповедей и пастырских посланий.

В своем эпистолярном наследии Святитель выступает не только как выдающийся православный богослов, борец против ересей, мудрый архипастырь, тонкий церковный дипломат, законодатель в сфере канонического права, духовный руководитель, но и как образованнейший человек своего времени, незаурядная и разносторонняя личность.

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