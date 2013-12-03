Спикер УПЦ ответил на своей странице в Фейсбук почему священников УПЦ нет на Майдане

Спикера УПЦ протоиерея Георгия Коваленко спрашивают о том, почему священников Украинской православной церкви нет на Майдане.

Об этом о. Георгий написал на своей странице в Фейсбук.

Отвечая на вопрос, спикер УПЦ в частности сказал:

«Во-первых, наши священники там есть и это можно увидеть и в ФБ, но как граждане со своей позицией, а не как политруки или парторги. Нашей Церкви PR за счет политических акций не нужен.

Во-вторых, я не понимаю, зачем нужны храмы-палатки на Майдане. Неужели в Киеве храмов и монастырей не достаточно, или они закрыты?

Церковь не благословляла палаток-храмов под Верховной Радой и не будет благословлять палаток-храмов на Майдане. Церковь отмежевалась от "политического православия" и всегда просила не использовать церковную символику и риторику в политическом процессе.

И, в-третьих, если лидерам Майдана важно мнение Церкви, мы всегда готовы его озвучить и сделали это, между прочим, еще в первой половине дня той печальной субботы. А о тепле, чае и духовном окормлении я скажу еще отдельно...»

Оrthodoxy.org.ua