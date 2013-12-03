Святейший Патриарх Кирилл горячо молится за мир на Украине

«Сегодня мы все вместе с Украиной. Я молюсь и сегодня молился от всего сердца, чтобы мир снизошел на дорогую мне украинскую землю», — сказал после богослужения 2 декабря в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводит руководитель Патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

«Верим и надеемся, что Господь дарует мир украинскому народу», — добавил Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Владыка отметил, что перед Церковью стоит важнейшая задача духовного воспитания общества в единстве, любви и мире.

«Единство народа — великая ценность, которую нужно хранить. Молюсь о том, чтобы Господь умиротворил народ, чтобы незыблемым сохранялось духовное единство Святой Руси, единство ее Церкви», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси