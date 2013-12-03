Сегодня в Киев прибудет десница великомученика Георгия Победоносца
Пробудет в городе до 10-00 5 декабря
Сегодня 3 декабря в Спасо-Преображенский собор г. Киева (массив Теремки-2) прибудет десница великомученика Георгия Победоносца.
Встреча святыни состоится в 18-00. Десница пробудет в храме до 10-00 5 декабря.
График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Украине:
Спасо-Преображенский собор г. Киев 3.12 - 5.12;
Одесская епархия Успенский собор г.Одесса 5.12 - 7.12;
Николаевская епархия Собор Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаев 7.12 - 8.12;
Джанкойская епархия Свято-Георгиивський храм г. Армянск 8.12;
Симферопольская епархия Собор Александра Невского г. Симферополь 8.12 - 10.12.
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Десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон прибыла в Украину 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.