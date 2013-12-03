Сегодня в Киев прибудет десница великомученика Георгия Победоносца

Сегодня 3 декабря в Спасо-Преображенский собор г. Киева (массив Теремки-2) прибудет десница великомученика Георгия Победоносца.

Встреча святыни состоится в 18-00. Десница пробудет в храме до 10-00 5 декабря.

График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Украине:

Спасо-Преображенский собор г. Киев 3.12 - 5.12;

Одесская епархия Успенский собор г.Одесса 5.12 - 7.12;

Николаевская епархия Собор Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаев 7.12 - 8.12;

Джанкойская епархия Свято-Георгиивський храм г. Армянск 8.12;

Симферопольская епархия Собор Александра Невского г. Симферополь 8.12 - 10.12.

* * *

Десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон прибыла в Украину 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.

Пресс-служба УПЦ