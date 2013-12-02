Епископ Макеевский Варнава награжден орденом преподобного Серафима Саровского

2 декабря, в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

После богослужения Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом и наградил ряд архипастырей, которые отметили в 2013 году юбилейные и памятные даты.

Среди пяти награждаемых архипастырей был и Преосвященнейший Варнава, епископ Макеевский. Во внимание к многолетним архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения епископ Макеевский Варнава был награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени.

"Поздравляю награжденных владык. Выражаю надежду, что и дальше они будут служить с таким же горячим рвением, с таким же энтузиазмом, такой же духовной силой в деле возрождения нашего народа. Пусть Господь пребывает с вами, дорогие владыки, и помогает вам в этом непростом служении", - сказал Патриарх Кирилл, вручая высокие церковные награды.

Донбасс Православный