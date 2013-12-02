В монастырь Эсфигмен передана частица мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого

Великое благословение получил афонский монастырь Эсфигмен от Украинской православной церкви из обители матери святого Иоанна Предтечи – святой праведной Елисаветы.

В атмосфере умиления игумен монастыря святой праведной Елисаветы передал архимандриту Варфоломею, игумену святой обители Эсфигмен, искусно изготовленный ковчежец с частицей святых мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого, которые отныне как драгоценное сокровище будут почивать в обители, охраняя ее от всех зол и напастей, пишет "Святая Гора".

Настоятель монастыря святой праведной Елисаветы архимандрит Эммануил – давний знакомый игумена монастыря Эсфигмен, который неоднократно принимал его под своими гостеприимными сводами в качестве паломника.

Обитель святой праведной Елисаветы, начиная с XV века, долгое время была подворьем Великой Лавры, а сегодня это одна из величайших святынь Украинской православной церкви, где по благодати Божией святая покровительница монастыря совершает множества чудес.

Православие.Ru