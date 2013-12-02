В Париже состоится вечер, посвященный светлой памяти патриарха Алексия II

В среду 4 декабря, накануне пятой годовщины со дня кончины Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, в парижском кафедральном храме в честь Трех Святитетей пройдет вечер, посвященный светлой памяти 15-ого патриарха Русской православной церкви.

Памятный вечер начнется со служения заупокойной панихиды об упокоении души приснопоминаемого Святейшего патриарха Алексия.

В программе вечера: воспоминания прихожан, лично знакомых с предстоятелем Русской церкви, общение, чаепитие, а также просмотр документального фильма "Патриарх Алексий II. Последнее интервью".

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