В Париже состоится вечер, посвященный светлой памяти патриарха Алексия II
17:13, 02 декабря 2013Православие
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В храме в честь Трех Святителей
В среду 4 декабря, накануне пятой годовщины со дня кончины Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, в парижском кафедральном храме в честь Трех Святитетей пройдет вечер, посвященный светлой памяти 15-ого патриарха Русской православной церкви.
Памятный вечер начнется со служения заупокойной панихиды об упокоении души приснопоминаемого Святейшего патриарха Алексия.
В программе вечера: воспоминания прихожан, лично знакомых с предстоятелем Русской церкви, общение, чаепитие, а также просмотр документального фильма "Патриарх Алексий II. Последнее интервью".
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