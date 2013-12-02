Во Львове встретили мощи великомученика Георгия Победоносца

1 декабря 2013 по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, десница великомученика Георгия Победоносца прибыла в город Львов, Небесным Покровителем которого считается этот святой.

Встречать святые мощи на Высокий Замок отправился крестный ход, который возглавил Управляющий Львовской епархией Преосвященнейший епископ Филарет, духовенство епархии и многочисленные верующие.

По прибытию мощей был совершен молебен, после которого епископ Филарет выразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру и Святейшему Патриарху Константинополя и Нового Рима Варфоломею I за возможность помолиться у такой великой святыни. Со словами благодарности обратился владыка Филарет к членам делегации святой горы Афон, которая сопровождает ковчег с мощами.

В торжественной встрече участвовали руководители областной и городской власти - Председатель облгосадминистрации Олег Сало и Городской голова Андрей Садовый.

Под торжественный перезвон, с пением тропарей и величание ковчег с десницей святого Георгия Победоносца после крестного хода по центральным улицам города был перенесен в Свято-Георгиевского кафедрального храма.

С момента установления одесную храме начались богослужения, которые будут совершаться круглосуточно.

Пресс - служба Львовской епархии