Частица Животворящего Креста Господня прибыла в лондонский Успенский собор

30 ноября величайшая святыня христианского мира - частица Животворящего Древа Креста Господня - прибыла в британскую столицу в Успенский кафедральный собор Сурожской епархии Московского патриархата. Она была доставлена из Иерусалима, сообщает ИТАР-ТАСС.

После торжественной встречи духовенством был совершен молебен Кресту Господню, а в 22.00 мск в соборе началась Всенощное бдение.

Фрагмент Животворящего Креста Господня привезен из Иерусалима для поклонения верующих впервые в истории Великобритании.

В понедельник в Успенском соборе будет совершены панихида и молебен Кресту и Царственным Страстотерпцам в связи с празднованием в Лондоне 400-летия российской императорской династии Романовых.

Затем частица Животворящего Креста Господня посетит три православных прихода: в Манчестере, Ливерпуле и Оксфорде, после чего вновь вернется в британскую столицу.