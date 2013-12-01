Вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник»
01:43, 01 декабря 2013Православие
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Все главные события за неделю
30 ноября 2013 года вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник».
В выпуске № 30 новостей Украинской православной церкви:
Блаженнейшему Митрополиту Владимиру - 78 лет, смотрите как приветствовали Предстоятеля;
О Рождественском посте;
Духовно-просветительскому центру УПЦ - 4 года;
О Введенских храмах и монастырях, в которых престольный праздник;
Особенности жизни подвижника преподобного Варлаама, первого игумена Киево-Печерского,
и другие главные события в церковной жизни за неделю.
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