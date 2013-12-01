30 ноября 2013 года вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник».

В выпуске № 30 новостей Украинской православной церкви:

Блаженнейшему Митрополиту Владимиру - 78 лет, смотрите как приветствовали Предстоятеля;

О Рождественском посте;

Духовно-просветительскому центру УПЦ - 4 года;

О Введенских храмах и монастырях, в которых престольный праздник;

Особенности жизни подвижника преподобного Варлаама, первого игумена Киево-Печерского,

и другие главные события в церковной жизни за неделю.

Іnfo.church.ua