Предстоятель УПЦ призвал православных к миру

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир призвал всех верующих, независимо от их политических взглядов, к миру и напомнил политическим лидерам и власти, считающими себя верующими и христианами, библейскую мудрость о том, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит».

Об этом говорится в заявлении Блаженнейшего в связи с последними политическими событиями в стране, обнародованном сегодня на официальном сайте УПЦ.

"Все мы дети единого Бога и граждане одной страны. Поэтому должны сделать все, чтобы политический процесс не выходил за границы Божьих Заповедей и христианской морали, за рамки Конституции и законов Украины", - подчеркнул Митрополит Владимир.

Предстоятель УПЦ призвал духовенство и всех верных независимо от их политических взглядов к общей молитве за мир, любовь и согласие, преодоление раздора и вражды, за недопущение насилия и преодоление противоречий.

"Господь заповедовал нам любить друг друга, быть братьями и сестрами, быть миротворцами и побеждать зло добром", - подытожил Блаженнейший.

Также Митрополит Владимир благословил во всех храмах и монастырях УПЦ 1 декабря за Божественной литургией и во все последующие дни Рождественского поста совершать молитву «об умножении любви и искоренении всякой ненависти и злобы».