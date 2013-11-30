Обнародовано заявление УПЦ в связи с последними политическими событиями в стране

В связи с последними политическими событиями в стране.

Благословляю во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в воскресенье 1 декабря по Божественной литургии и во все последующие дни Рождественского поста совершать молитву «об умножении любви и искоренении всякой ненависти и злобы».

ПРИЗЫВАЕМ духовенство и всех верных Украинской Православной Церкви независимо от их политических взглядов к общей молитве за мир, любовь и согласие, преодоления раздора и вражды, недопущения насилия и преодоления противоречий.

НАПОМИНАЕМ всем политическим лидерам и государственным деятелям, которые считают себя верующими и христианами, библейскую мудрость о том, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит» (Мф.12, 25).

НАПОМИНАЕМ, что все мы дети единого Бога и граждане одной страны. Поэтому должны сделать все, чтобы политический процесс не выходил за границу Божьих Заповедей и христианской морали, за рамки Конституции и законов Украины.

ПОМНИМ, что Господь завещал нам любить друг друга, быть братьями и сестрами, быть миротворцами и побеждать зло добром.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца да будет со всеми нами.

Аминь.

+ Владимир,

Митрополит Киевский и всей Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви

Прес-служба Української Православної Церкви