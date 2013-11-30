В Греции издан первый том писем отца Иоанна (Крестьянкина)

В греческом издательстве «Эн пло» вышла книга «С чуткостью и любовью» – первый том писем отца Иоанна (Крестьянкина). В скором времени ожидается выход и второго тома, сообщает Romfea.

«Написаны эти письма не для сборника, – говорится в весьма обширном, написанном с большой любовью к старцу, предисловии, которое мы процитируем только частично. – В них читатель узнает тяжелую духовную борьбу человека, в ее повседневности, всем до боли знакомой, в которой, однако, каждый видит что-то мучительно свое. Старец и занимался вот этой повседневностью и каждым конкретным случаем – «с чуткостью и любовью».

«Читая слова отца Иоанна, замечаешь, что внутри что-то вздрогнуло и становится как-то тепло. Так бывает, когда посещаешь келью, где жил какой-нибудь святой: можешь притронуться взглядом до тех вещей, которых касался сам святой – и внутри устанавливается какое-то удивительное спокойствие, уходит суматоха этой жизни, отступает куда-то грубое самолюбие. И чувствуешь, что именно на этом месте когда-то этот некий человек встречался с благодатью Божией, и от этой встречи что-то переполняется в тебе – ты этого "чего-то" еще не достоин…»

Архимандрит Иоанн (в миру Иван Михайлович Крестьянкин; 11 апреля 1910-5 февраля 2006) - священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит. Около сорока лет был насельником Псково-Печерского монастыря. Один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX — начале XXI веков.

Среди православных верующих получили широкую известность публикации его проповедей и другие книги, в том числе «Опыт построения исповеди». Основой для этого труда послужили беседы архимандрита Иоанна, которые проводились в семидесятые годы XX века в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого поста, после чтения покаянного канона Андрея Критского.

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