В Днепропетровске митрополит Ириней совершил закладку храма в честь апостола Матфея

29 ноября 2013 года, в день памяти апостола и евангелиста Матфея, управляющий Днепропетровской епархией митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней посетил Главное управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области, на территории которого совершил Чин основания храма в честь апостола и евангелиста Матфея.

По древнему обычаю в алтарную стену будущего храма вместе с мощами святых мучеников и закладным камнем была вложена подписанная правящим архиереем, присутствующими священнослужителями и руководством управления памятная грамота о свершившемся историческом событии.

После богослужения владыка Иринея поздравил присутствующих со знаменательным днем. Архипастырь пожелал, чтобы строящийся храм стал местом духовной жизни сотрудников управления и каждый приходящий сюда и с верой молящийся, смог обрести душевный мир, покой и радость, помощь в преодолении своих трудностей и проблем.

Во внимание к значительному вкладу в благом начинании по возведению храма и по случаю 1025-летия празднования Крещения Руси иерарх вручил начальнику ГУ Миндоходов в Днепропетровской области В.А. Куслию и сотрудникам управления благословенную архипастырскую грамоту и поблагодарил собравшихся за действенное участие. Также владыка благословил руководство управления на доброе дело и выразил надежду на дальнейшее постоянное и плодотворное сотрудничество.

От имени коллектива управления заместитель начальника Днепропетровской таможни, начальник управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Миндоходов Э.Е. Авдеев преподнес в дар храму икону святого апостола Матфея.

В конце своего визита митрополит Ириней ознакомился с эскизным проектом иконостаса.

Пресс-служба Днепропетровской епархии