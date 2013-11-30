На собрании благочинных Бориспольской епархии представлены официальные епархиальные ресурсы
08:29, 30 ноября 2013Православие
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29 ноября, секретарь Бориспольской епархии протоиерей Константин Пилипчук на собрании благочинных презентовал официальный епархиальный интернет-ресурс www.boryspil-eparchy.org.
Также было представлено представительство епархии в общецерковной сети church.ua, где Бориспольская епархия является активной.
Страница доступна по ссылке http://boryspil.church.ua/
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