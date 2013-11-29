Десница святого великомученика Георгия Победоносца прибыла на Житомирщину

28 ноября на Житомирщину прибыла честная десница святого великомученика и победоносца Георгия, сообщает сайт УПЦ.

Первыми святыню встречали духовенство и верующие города Бердичева во главе с архиепископом Житомирским и Новоград-Волынским Никодимом.

На встречу собралось немало богомольцев, среди которых были представители власти, в частности городской голова - Василий Мазур. Честная десница угодника Божия была торжественно перенесена в Свято-Николаевский собор, где архиепископ Никодим с духовенством совершил молебен.

29 ноября архиепископ Никодим в сослужении с духовенством епархии совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе.

29 ноября святыню встретили в городе Житомире. Торжественным крестным ходом ковчег с мощами был перенесен в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Для поклонения верующих собор будет работать круглосуточно. В рамках события создана и открыта «горячая линия» общественной организации «Самопомощь», представители которой помогут людям с особыми потребностями добраться до Спасо-Преображенского кафедрального собора.

1 декабря десница Георгия Победоносца будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе города Новоград-Волынского.