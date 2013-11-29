В Москве завершила работу Международная богословская конференция

28 ноября 2013 года в Москве в конференц-зале Отдела внешних церковных связей завершила работу VII Международная богословская конференция Русской православной церкви «Современная библеистика и Предание Церкви», созванная во исполнение решения Священного Синода от 30 января 2013 года (журнал № 6).

В форуме приняли участие ведущие библеисты и богословы, светские ученые, а также специалисты из-за рубежа.

Первое пленарное заседание 26 ноября открыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем слове Предстоятель отметил актуальность рецепции достижений современной библеистики в контексте Священного Предания Церкви. В связи с этим Святейший Патриарх указал на необходимость развития связей между церковными учебными заведениями и отечественными и зарубежными исследовательскими и учебными центрами, а также на важность изучения древних языков в духовных школах РПЦ.

С программным докладом «Переводы Библии и современность» выступил председатель Отдела внешних церковных связей, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион.

Также на пленарной сессии выступили: управляющий делами Украинской православной церкви, ректор Киевской духовной академии митрополит Бориспольский и Броварский Антоний; председатель Папского совета по делам семьи, председатель Международной католической библейской федерации архиепископ Винченцо Палья; профессор Афинского университета Христос Караколис и другие.

Круглый стол «Шестоднев и его контекст» был организован в рамках подготовки документов Комиссии по вопросам богословия Межсоборного присутствия Русской православной церкви «О соотношении веры и науки» и «О происхождении мира и человека». Результаты работы круглого стола «Переводы Библии…» будут учтены в ходе дальнейшей работы над документами Присутствия «Отношение Церкви к существующим разнообразным переводам библейских книг» и «Издание материалов, облегчающих понимание текстов Священного Писания, используемых в богослужении».

Подводя итоги конференции, участники сделали ряд предложений:

Считать полезным проведение регулярной Общецерковной библейской конференции на базе учебных заведений РПЦ;

Продолжить работу по переводу Священного Писания на языки паствы, окормляемой Русской православной церковью;

Продолжить подготовку критического издания Славянской Библии;

Начать работу по подготовке нового общецерковного перевода Священного Писания на современный русский язык;

Учебному комитету рассмотреть возможность введения древнееврейского языка в бакалаврскую программу духовных школ Русской православной церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси