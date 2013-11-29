Военнослужащие столицы поклонились деснице своего небесного покровителя

28 ноября ковчег с десницей святого Георгия Победоносца и список древней иконы великомученика Георгия Х в. прибыл в столичный Свято-Георгиевский храм, возле Южного вокзала г. Киева.

Перед храмом, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, святыню встретил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, сообщает сайт УПЦ.

После торжественной встречи, митрополит Александр в сослужении храмового духовенства совершил чтение акафиста великомученику Георгию.

По завершении богослужения духовенство и верующие вместе со святынями прошли Крестным ходом вокруг храма.

Обращаясь к верующим Высокопреосвященнейший владыка Александр отметил, что прибытие десницы великомученика Георгия в Свято-Георгиевский храм является большим событием в жизни прихода. Также владыка-митрополит поздравил военных с возможностью поклониться мощам своего покровителя и заступника.

За время пребывания мощей в храме, деснице поклонились военнослужащие Президентского полка, Государственной специальной службы транспорта, внутренних войск, воинских частей Киевского гарнизона, сотрудники Госавтоинспекции.

Председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин провел ковчег с десницей святого Георгия в дальнейшее следование по епархиям Украинской православной церкви.

Напомним, что десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон в Украину прибыла 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.