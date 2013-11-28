Патриарх Кирилл стал в России «Человеком года»

27 ноября 2013 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Человек года — 2013».

С 1993 года этой премией, учрежденной Русским биографическим институтом, награждаются граждане Российской Федерации и представители зарубежья за выдающиеся достижения и успешную деятельность на благо России. Награжденным лицам вручаются диплом лауреата и Серебряный крест, представляющий собой копию Георгиевского креста.

Лауреатами премии за 2013 стали, в частности, Президент Российской Федерации В.В. Путин «за укрепление позиций России на международной арене и исключительный вклад в урегулирование сирийского конфликта» и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл «за выдающийся вклад в укрепление исторических культурных традиций».

В числе лауреатов премии также названы председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, которому награда вручена «за выдающуюся просветительскую и издательскую деятельность», и настоятельСретенского ставропигиального монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) — «за восстановление и развитие Сретенского монастыря и большой вклад в развитие исторических культурных традиций».

Знаковым событием года Экспертный совет премии признал празднование 400-летия преодоления Смуты и восстановления российской государственности.

Полный список лауреатов опубликован на сайте Русского биографического института.

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Премия «Человек года» учреждена в 1993 году Русским биографическим институтом и Институтом экономических стратегий. Основная задача, которую ставят перед собой организаторы премии, — исследование российского общества и анализ деятельности наиболее заметных его представителей, содействие эволюции страны и ее прогрессу, привлечение внимания общественности к персонам, вносящим заметный вклад в развитие России.

Премией награждаются граждане Российской Федерации и представители ближнего и дальнего зарубежья за успешную деятельность на благо России в таких областях, как религия, политика, экономика, образование, наука, культура, спорт, медицина, малое и инновационное производство, а также за реализацию проектов, ориентированных на социальную сферу.

Итоговый список лауреатов премии «Человек года» формируется по представлению членов Экспертного совета с учетом опросов общественности в ведущих средствах массовой информации и Интернете.

Патриархия.ru