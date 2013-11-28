Управляющий делами УПЦ принял участие в работе комиссии Межсоборного присутствия

27 ноября 2013 года в актовом зале Российского православного университета в Москве прошло очередное заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам духовного образования и религиозного просвещения. Возглавили заседание комиссии ее сопредседатели: ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В заседании также принял участие проректор КДА по научно-богословской работе В. В. Бурега, являющийся секретарем комиссии Межсоборного присутствия по вопросам духовного образования и религиозного просвещения.

В начале заседания митрополит Антоний обратился к собравшимся со словами приветствия, а также кратко рассказал о реформировании системы духовного образования Украинской Православной Церкви на современном этапе.

Главным пунктом повестки дня заседания комиссии была презентация Образовательной концепции Русской Православной Церкви. Затем участники заседания обсудили темы о взаимоотношении религиозного и светского образования, о выработке мер по более эффективному использованию в Церкви священнослужителей, обладающих фундаментальной богословской подготовкой и о роли мирян в области религиозного просвещения.

По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы по изучению этих тем. По решению комиссии в состав указанной рабочей группы от Киевской духовной академии были включены: Председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви епископ Ирпинский Климент, первый проректор Киевской духовной академии протоиерей Сергий Ющик, старший помощник ректора по учебно-методической работе архимандрит Сильвестр (Стойчев) и преподаватель В. Л. Хромец.

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