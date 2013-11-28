Начался Рождественский пост - последний многодневный пост года

Рождественский пост - последний многодневный пост года, установленный для подготовки к встрече праздника Рождества Христова.

Он начинается 28 ноября и длится до 6 января (включительно). Этот пост длится 40 дней и потому именуется Четыредесятницей, подобно Великому посту. Заговенье на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа (27 ноября), поэтому его еще называют Филипповым постом.

Церковный устав о пище в дни Рождественского поста не такой строгий, как в дни Великого поста, но в течение всего поста запрещается употребление мяса, молока, масла, сыра, яиц, а в некоторые дни и рыбы (среда, пятница). Днем строгого поста являются Навечерие Рождества (6 января), когда по традиции не употребляется пища до появления первой звезды, а ужин называется голодной кутьей.

Во время Рождественского поста Церковь призывает своих верных чад к благотворительности, потому что именно на время этого поста приходится День святого Николая (19 декабря), а также к просвещению и возрождению традиций христианской культуры нашего народа. Рождественский пост - время, когда дети и взрослые готовят к Рождеству Христову вертепы и учат рождественские колядки.

На дни Рождественского поста приходится большой двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день памяти апостола Андрея Первозванного (13 декабря), день памяти святой мученицы Екатерины (7 декабря), день памяти святой мученицы Варвары (18 декабря), день памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря) и день памяти святого мученика Вонифатия (1 января). Дню Рождества Христова предшествуют воскресенье святых праотцев и воскресенье святых отцов.

По традиции на Рождество к своей пастве с особым Рождественским посланием обращается Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Украинская Православная Церковь