Сегодня у православных христиан начался Рождественский пост

Сегодня, 28 ноября, у православных христиан начался Рождественский пост.

Рождественский пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви — продолжается с 28 ноября по 6 января включительно. Пост — это не только время воздержания от того или иного вида пищи, но и повод чаще ходить в храм.

Соблюдение Рождественского поста в пищевом отношении относительно несложно. В 33 главе Типикона, в которой речь идет обо всех постах года, предлагается такая схема: по субботам и воскресеньям разрешается рыба, по понедельникам, вторникам и четвергам — пища с растительным маслом и вином, по средам и пятницам — сухоядение. Если на будний день попадает память славословного или полиелейного святого, в понедельник, вторник и четверг разрешается рыба, в среду и пятницу — масло и вино. В случае, если накануне среды или пятницы совершается Всенощное бдение, в эти дни также разрешается рыба.

В той же книге в указаниях на 14 ноября (день накануне поста по ст.ст.) можно найти более строгий устав, по которому рыбу разрешено есть только по субботам и воскресеньям, на Введение во храм Пресвятой Богородицы и еще в 9 дней, когда празднуется память великих святых, если они придутся на вторник или четверг. Со 2 января по этой версии устава рыбу нельзя есть вовсе. Там же содержится отсылка к еще более строгому уставу.

Такие разночтения связаны с наличием двух традиций — более мягкой студийской и более строгой иерусалимской. Иерусалимский устав — устав монахов-отшельников, предполагавший более строгий пост и более продолжительные богослужения — со временем стал господствующим в Церкви, однако к реалиям современной жизни ближе Студийский устав, выработанный монахами городского монастыря.

В Сочельник (Навечерие Рождества — 6 января) трапеза поставляется один раз, вечером (либо после Литургии), без масла. В этом году в Рождественский Сочельник позволяется есть пищу с маслом, потому что устав Церкви принципиально отрицает строгий пост в воскресенье.

Богослужения Рождественского поста

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы, накануне совершается Всенощное бдение. Введение — двунадесятый праздник, один из особенно почитаемых. В этот день празднуется, как Пречистую Богородицу в трехлетнем возрасте праведные Иоаким и Анна привели в храм и посвятили Богу.

В праздник Введения Богородицы во храм в храмах на всенощной, во время елеопомазания начинают петь Рождественский канон — подробнее: Ирмосы Рождества: история и перевод

Всенощное бдение совершается также накануне:

18 декабря — память прп. Саввы Освященного

19 декабря — память свт. Николая Чудотворца — т. н. «Никола Зимний»

Полиелей бывает накануне:

29 ноября — память апостола и евангелиста Матфея

2 декабря — память свт. Филарета Московского

6 декабря — память св. блгв. кн. Александра Невского / свт. Митрофана Воронежского

10 декабря — празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» (может совершаться бдение)

13 декабря — память апостола Андрея Первозванного

17 декабря — память вмц. Варвары

26 декабря — память мчч. Евареста, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

2 января — память св. прав. Иоанна Кронштадтского

3 января — память свт. Петра Московского

Как правило, полиелей совершается и накануне памяти св. вмц. Екатерины 7 декабря. Также полиелейные и бденные службы могут совершаться накануне памяти местночтимых святых и святых, в честь которых освящен храм.

31 декабря в храмах РПЦ служат Новогодний молебен. В последние годы во многих храмах появилась традиция совершать Литургию в новогоднюю ночь — это позволяет провести гражданский праздник и радостно, и с пользой для души.

2 января отмечается Предпразднство Рождества Христова. На следующий день начинается более строгий пост.

6 января, в Рождественский Сочельник, обычно читаются Царские часы, а по их окончании — Вечерня с Литургией Василия Великого (по уставу ее полагается служить во второй половине дня, но в Русской Церкви это не практикуется). В 2013 году Рождественский Сочельник приходится на воскресенье, в связи с чем Царские часы переносятся на предшествующую пятницу и Литургия после них не совершается.

Накануне Рождества совершается Всенощное бдение. Ранняя Литургия Рождества Христова совершается, как правило, ночью.

Время поста — время более усиленной молитвы и глубокой исповеди. Исповедоваться в большинстве храмов можно на каждой вечерней службе.

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