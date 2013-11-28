Представитель УПЦ: «Не надо делать священной войны из евроинтеграции»

Представитель Украинской православной церкви Георгий Коваленко считает, что сегодня несколько преувеличивается цена подписания договора с ЕС. Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона «Выход есть» канала ТВi, сообщает РИСУ.

Относительно позиции церкви, Георгий Коваленко сказал, что УПЦ объединяет людей независимо от их политической или геополитической ориентации. Поэтому церковь не будет вмешиваться в этот процесс. Не надо делать священной войны из евроинтеграции или борьбы против нее.

«Для меня возможно подписание Соглашения об ассоциации - это не Страстная пятница с ее страданиями, и не Пасха с её радостью. Я считаю, что определенные вещи должны меняться у нас внутри. Сама по себе сделка может ничего не решить. Чтобы не было такого разочарования, как после Оранжевой революции, думаю, надо заниматься более глубокими вещами: говорить не только об экономических, геополитических проблеммах, но и об этических, моральных, духовных. «Дом, который разделился в себе, - не устоит» , - говорит Священное Писание. А наша политика очень делит. Всю нашу энергию нужно направлять не только на подписание соглашения, надо бороться за христианские добродетели, за отношения между людьми, за достойный уровень и жизнь», - считает Георгий Коваленко.